Para un amor 'Prohibido': lo nuevo de Pipe Bueno y Silvestre Dangond

Pipe Bueno, artista del género popular, presentó su nuevo sencillo ‘Prohibido’, junto a uno de los exponentes del género vallenato más importante del país Silvestre Dangond, que también viene acompañado del artista Darell.

En conversación con RCN Mundo, indicó que “‘Prohibido’ es de esos amores que no puede ser, que tal vez uno los anhela, pero definitivamente no hay cómo. La historia mía, es que tuve una noche de pasión muy sabrosa en Miami, y al otro día me enteré que esta mujer tenía esposo”.

“Y salí corriendo al estudio con esa historia en mi mente, y escribimos esto entre Mario Cáceres, Yasmil Marrufo, David Valencia y Andrés Castro”, comentó, al tiempo que señaló que está canción se la presentó a Silvestre Dangond y le encantó.

“Silvestre es uno de los artistas que más yo admiro de la música colombiana, seguidor de su música, concierto que nos cruzamos si puedo me quedo a verlo, me tomo mis tragos es un buen amigo también y en uno de esos encuentros pasó, le dije que tenía una canción para él, se la envíe y a los tres minutos me dijo que sí”, indicó.

“Ese man es un monstruo, es de los mejores de nuestros país”, comentó también que se ha visto Leandro Díaz, telenovela del Canal RCN, “yo he también estado acá en la casa cómo actor en 'Te la dedico', y le he expresado mis admiraciones y mis respetos porque pues yo sé que es muy duró protagonizar una serie y lo está haciendo muy bien”, destacó.

El video que acompaña esta canción fue dirigido por Kath Díaz y grabado en una sola locación a las afueras de Bogotá. En la historia se ve a una mujer capaz de vincularse con los tres artistas al mismo tiempo y seducirlos con su sagaz sensualidad.

Por estos días, Pipe Bueno también celebra el éxito de su sencillo 'Lo bueno nunca dura’, en compañía del artista colombiano Luis Alfonso, el cual ya alcanza 1,3 millones de reproducciones en Youtube y se mantiene por más de tres semanas en el puesto #1 de monitor latino.

"El objetivo de esta canción es juntar tres artistas de géneros muy distintos para romper barreras y llegar a cuatro tipos de públicos muy dominantes en la industria: el público popular, el público vallenato, el público urbano y, sin duda, el público juvenil en general" , afirmó Pipe Bueno.