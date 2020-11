El proyecto que tiene como objetivo llevar a cabo una nueva delimitación del Páramo de Santurbán ha puesto en alerta roja a los californianos, pues se encuentran a la espera de un proyecto que podrá ayudarlos; por el contrario, perjudicar su calidad de vida.

En una conversación con Exón Pabón, Lider social de la región, se habló sobre el debate político que actualmente están viviendo los departamentos de Santander y Norte de Santander debido a las garantías que les quieren ofrecer a los habitantes.



“Hemos estado a la expectativa de la delimitación del páramo y ha estado dilatado. Es un proceso desde que se cayó la resolución 2090 y ha sido un proceso bastante esperado por todos”, afirma.

Cuenta además que no se ha avanzado y que, debido a la pandemia, se ha retrasado. “Nos gustaría estar al tanto de cómo se van a seguir haciendo las concertaciones, cómo se van a seguir haciendo las socializaciones y cómo van a estar ahora en el territorio en este momento. No tenemos casi información y queremos garantías”.

Ahora bien, ¿cuál es la delimitación que está proponiendo?

E.P: La delimitación que propone el Ministerio del Medio Ambiente, y que ha sido muy cuestionada. Yo no estoy en contra de la conservación, pero hablo a favor de nuestros campesinos, de nosotros los paramunos. Estoy de acuerdo con la conversación, porque claro que hay que cuidar al medio ambiente, pero así mismo, es importante pensar en el sustento de los habitantes. Me preocupa mucho la situación de las personas que están, los dueños de fincas, campesinos, trabajadores que están dentro de esta delimitación, porque no hay una propuesta clara para ellos.

Para culminar, añade que es importante una concertación, que se construyeran leyes por y para los habitantes también. “El gobierno hizo una delimitación, y no trajo una solución”, menciona. Las personas que tienen unas actividades agropecuarias dentro del territorio, ya no las van a poder hacer, ¿cómo van a subsistir?".