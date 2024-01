"Parece bolsa de basura": outfit de Luisa Fernanda W genera ola de críticas

Los comentarios no se hicieron esperar, con seguidores señalando que la elección de prendas amplias y de tonos oscuros no favorecía su figura. Algunos comentarios expresaron opiniones como "parece bolsa de basura con esos pantalones tan anchos", y “No me gustó para nada. El pantalón o la blusa ? Los dos juntos no pueden ser protagonistas porque te ves cargada”.