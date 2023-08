"Pareces imposible de olvidar”: la frase de Andy Rivera por la que muchos recordaron a Lina Tejeiro

Ahora bien, unas semanas después, ha estado muy activo en redes y mostrando cómo ha evolucionado. Él ya se encuentra mejor, pero llamó mucho la atención, luego de que subiera un video cantando la canción 'Un montón de estrellas' de Polo Montañez. La letra es muy directa, porque habla sobre el amor y todo lo que ha tenido que pasar.

Lo más curioso, fue cuando dijo en medio de la canción, "pareces imposible de olvidar, pero dejemos que el tiempo haga lo suyo". Por lo cual, muchos empezaron a decir que era para Lina Tejeiro, su expareja con la que duró 9 años de relación.

Esto dijeron algunos de los internautas que quedaron enamorados con aquella voz de Andy Rivera. "Búscala y sé feliz", "Definitivamente solo él", "me encantaría que volvieran con Lina Tejeiro", "Ay! no, yo amo su voz", "Yo amo a este hombre", "mijo para mañana es tarde", "Buena canción", "Ya es mucho tiempo, no creo que todavía exista amor" , dijeron algunos.