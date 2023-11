Pareja de famoso actor colombiano tiene excéntricos métodos de belleza: se aplica orina

La influencer y cantante Koral Costa, pareja del actor y humorista colombiano Omar Murillo, conocido en redes sociales como ‘bola ocho’, ha desatado gran polémica tras revelar uno de sus excéntricos secretos de belleza.

La mujer no ha escondido a sus seguidores los diferentes procedimientos estéticos que se ha realizado en el rostro, incluso cuando enseña fotos de muchos años atrás, algunos expresan que se ve irreconocible.

Pero ahora ha desatado polémica por un extravagante método de belleza que compartió en redes sociales, sin mucho preámbulo confesó que se aplica sus propios orines en el rostro.

“Aunque para muchos no es un secreto que yo me hago mis retoques en el rostro; uno de mis secretos es que yo orino en un vasito y me lo aplico en el rostro. Por eso yo tengo la piel sana porque yo me aplico mis orines en el rostro”.

