Horas después del hecho, Pauleth Pastrana, actual pareja de Fredy Guarín, también publicó un mensaje en sus redes sociales donde criticó a quienes cuestionaron lo sucedido. “No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido”, escribió en una publicación de Instagram. “Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgada por quien no la vivió”, agregó Pastrana en sus historias, finalizando con un “juntos, compañero”.

Le puede interesar: “Fuerza, campeón”: Sara Uribe le envía conmovedor mensaje a Fredy Guarín

Fredy Guarín llegó a Millonarios a comienzos de 2021 como uno de los flamantes fichajes del fútbol colombiano. No obstante, su evidente sobrepeso le valió para recibir burlas en las redes sociales. Posterior a ello, el jugador cumplió con un plan de adecuación física, que no le impidió ser víctima de algunas lesiones en las últimas semanas.