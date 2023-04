Participante de la isla de los famosos está enamorado de una compañera, aunque está casada

Survivor, la isla de los famosos, los participantes se enfrentaron a la prueba de inmunidad para no salir del reality. El objetivo de la prueba es aguantar el mayor tiempo posible sobre un palo. Al final la ganadora fue Catalina Londoño, superando a fuertes rivales como Juan Palau y Camilo Pardo 'El Mago'.

En el capítulo de esta noche se conocerá el eliminado de la tribu Gaia durante el Consejo Tribal en el cual el ambiente está caliente pues se acusan de traiciones, especialmente a El Mago.

Leo Cocinero, Tania Valencia y Lina Real harán parte del jurado, que elegirá también al ganador del reality. Margarita Reyes no asistió a la inquietante velada porque se estaba sometiendo a revisión médica.

Tanto el actor Federico Rivera como Eléider Álvarez se sienten en riesgo de salir y han hecho declaraciones asegurando que El Mago manipula el juego e incluso traicionó a todos, especialmente después de que El Mago sacara un ídolo con el que le anulará el voto a alguien. Por la cara de todos, se puede ver que se vienen sorpresas.

Catalina es la única tranquila al tener el collar de inmunidad, pero ha expresado su molestia por el ambiente entre compañeros quienes se acusan de traiciones y de no hablarse.

Acusaciones de romanes

Recientemente, Tania Valencia, tras ser eliminada le preguntaron en sus redes sociales si tenía algún tipo de romance con Camilo Pardo durante Survivor, y ella volvió a ser enfática: “¿Y si el Mago y yo tuviéramos algo en la isla? No, ¿y si tuviéramos algo después de la isla? No, ¿y si nos hemos visto después de Survivor? Sí, normal, tranquila, cuando me case te aviso”.

No obstante, Valencia no dejó las cosas allí y acuso a El Mago de estar enamorada de Catalina Londoño a pesar de que es una mujer casada: "Al rato veo que El Mago tiene complejo de Edipo. El complejo de Edipo es cuando estás enamorado de tu madre, en relaciones con mujeres mucho mayores que él. Catu es mucho mayor que él y empiezo a ver que al Mago le gusta Catu y ella sabe que está casada".

¿Qué dice el mago?

En uno de sus shows a Camilo Pardo le preguntaron "¿Qué pasó con Tania?, buena, buena”.

El Mago no tuvo ningún problema en responder y entre risas se burló por lo “chismoso” que es el asistente y luego respondió “si le contara (...) Todo chismoso de Survivor, ¡ah! si le contara (risas), vean Survivor, vean Survivor que eso se pone bueno”, fue la respuesta de Camilo Pardo.

