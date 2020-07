Particular coincidencia en la muerte de dos de los protagonistas de 'Glee'

La muerte de la actriz Naya Rivera conmocionó a millones de personas en el mundo debido a las circunstancias que rodearon su desaparición y la información que lograron reunir las autoridades encargadas de la investigación. El dolor de su familia y el relato de su hijo causaron nostalgia en los fieles seguidores de su trabajo en la industria de la televisión.

El pasado 13 de julio, las autoridades de Ventura, California, confirmaron que encontraron el cuerpo de Rivera en el lago Piru (conocido por las corrientes de resaca y las aguas heladas), donde ella se encontraba por última vez junto a su pequeño hijo. La artista, que estuvo desaparecida desde el pasado 8 de julio, fue centro de oraciones de sus excompañeros de Glee, que la despidieron.

El fallecimiento de la celebridad internacional dejó sin palabras a miles de espectadores de la serie y le dio fuerza a una ‘maldición’ que dicen que ronda al elenco de este proyecto. Los fans de Glee unieron cabos y hallaron una particular coincidencia en estos hechos.

Según fue registrado y recordado por algunos internautas, hace siete años, exactamente el 13 de julio de 2013, Cory Monteith, protagonista del musical, fue hallado sin vida en una habitación de un hotel en Vancouver luego de un exceso y abuso de alcohol y heroína.

La escalofriante coincidencia de fechas generó toda clase de comentarios y reacciones de parte del público, quienes ataron situaciones que refuerzan dicha maldición. El hecho de que el cuerpo de Rivera fuera encontrado exactamente el mismo día que el de su excompañero de set, dejó un sinsabor en redes sociales.

Por su parte, Kevin McHale, actor de la serie, compartió en redes sociales un mensaje y un video de Monteith y Rivera, donde afirmaba que le costaba no creer que su excompañero ayudó a que hallaran el cuerpo de su amiga.

I'm not religious by any means, but you'd be hard-pressed to convince me that Cory didn't help find our girl today. These 2, in many ways, were the male and female versions of one another. So nice, cared deeply, were stupidly talented, the most fun, and really really good people. https://t.co/qsvThOJxL7