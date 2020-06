Pasabordo eliminó su nueva canción por ofender a las mujeres

Días atrás, la agrupación Pasabordo estrenó de forma oficial su nuevo tema ‘Marte’ en todas las plataformas digitales. La promoción de este trabajo estaba relacionada con un viaje al espacio y unas caricaturas que representaban la historia en fases del universo.

Sin embargo, durante el lanzamiento de esta canción, el grupo recibió diferentes críticas y comentarios negativos por parte de algunas mujeres que se sintieron ofendidas e indignadas por el tipo de letra que tenía el proyecto.

De acuerdo con algunas publicaciones y trinos en Twitter, varios usuarios aseguraban que la letra de ‘Marte’ incitaba a la violencia y no tomaba en serio la situación actual que atraviesa la sociedad. Algunos manifestaron la confusión que sentían con respecto a la intención de los artistas con este tema.

“Pégame, pégame, pégame, pero no me dejes”, fue una de las frases que generó incomodidad y molestia en mujeres que enfatizaban en la constante lucha que se lleva actualmente contra la violencia y el abuso en las relaciones.

Tras recibir constantes comentarios y críticas de los detractores que afirmaban que esta clase de música “normalizaba la violencia”, Pasabordo decidió retirar por completo el tema de todas las plataformas digitales y pronunciarse al respecto a través de un comunicado oficial.

“En vista que algunas personas se sintieron ofendidas con nuestro lanzamiento, decidimos bajar la canción de todas nuestras plataformas sino también eliminarla de nuestro repertorio. Pedimos disculpas si afectamos de manera involuntaria, su manera de pensar, respetamos el libre derecho de expresión”, escribió la agrupación sobre esta decisión.

“Somos humanos y como cualquier persona podemos tomar decisiones erradas, no somos perfectos. Quienes realmente nos conocen saben que siempre hemos abanderado el amor, la vida, la mujer, el respeto y que en ningún momento hemos querido ofender a alguien o, peor aún, exaltar algún tipo de violencia”, agregaron.

A pesar de la disculpa que pidieron los cantantes, varios internautas manifestaron su descontento con esta clase de contenido musical. Por el momento habrá que esperar algunos días para que las políticas de las plataformas cumplan el proceso y la canción sea eliminada.

Pasabordo acaba de sacar la canción más asquerosa del mundo!? Oseaaaaa cuando escuche el pegame pegame tuve que quitarlo ME PARECE INDIGNANTE.... Osea Como siguen normalizando esas vainas, que dolor enserio.

Esos manes de pasabordo dónde tenían la cabeza cuando sacaron esa canción guevon es de buena?????? DIOS BENDITO POR QUÉ NO PIENSAN OMEEEEEEEEEEEE

“Pégame pero no me dejes”? Good job Pasabordo.

Uno luchando por las relaciones sin violencia y el respeto, para que salgan con algo así. Esos mensajes violentos están mandados a recoger hace raaaato.

Acuérdense que no es vender por vender.

Mal muy mal.