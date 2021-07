Pelea entre los Sex Pistols por uso de sus canciones en una serie de televisión

Tres exmiembros de los Sex Pistols están enfrentados en un litigio ante la Justicia británica para determinar si sus canciones pueden ser utilizadas en una nueva serie televisiva sobre el famoso grupo de punk dirigida por el cineasta inglés Danny Boyle.

El guitarrista Steve Jones y el de la batería Paul Cook han demandado al que fue el vocalista John Lydon (conocido como Johnny Rotten) por su oposición a que los temas se usen en "Pistol", una miniserie producida por la estadounidense FX, subsidiaria de Disney, que debe estrenarse en 2022.

Tras el juicio en el Tribunal Superior de Londres, que durará varios días, el juez Anthony Mann deberá dictaminar si, como dicen Jones y Cook, Lydon está violando un acuerdo de 1998 por el que se pactó que las decisiones sobre licencias de canciones se tomarían "por mayoría", o si en cambio el excantante puede bloquearlo unilateralmente.

Ayer, al inicio del proceso, Edmund Cullen, abogado de los demandantes, dijo que en otros casos similares en el pasado habían intentado llegar a un consenso pero no había sido posible debido a la "frágil y tensa" relación entre los miembros de la banda.

Cullen explicó que la demanda es solo contra Lydon, puesto que Glen Matlock -bajista original del grupo, que fue sustituido por Sid Vicious en 1977- y los representantes de Vicious, fallecido en 1979, apoyan el uso de las canciones.

El abogado de Lydon, Mark Cunningham, sostuvo, también en argumentos por escrito, que su cliente considera que el libro de memorias de Jones "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" (2016), en que se basa la serie, "le describe de manera hostil y poco halagadora".

La producción dirigida por Doyle -ganador del Óscar a la mejor dirección por "Slumdog Millionaire" (2008)- narrará precisamente la historia de Steve Jones, el guitarrista de esta histórica banda que sacudió el panorama musical con su debut "Never Mind the Bollocks" (1977) e himnos como "God Save the Queen" o "Anarchy in the UK".

Según ha informado FX, encabeza el reparto Toby Wallace, que interpretará a Jones, mientras que Anson Boon será Lydon, Louis Partridge encarnará a Sid Vicious y Jacob Slater se meterá en la piel de Paul Cook.

Maisie Williams, que se convirtió en una estrella mundial como Arya Stark en "Game of Thrones" (2011-2019), interpretará en "Pistol" a Pamela Rooke (también conocida como Jordan).