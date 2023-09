El problema comenzó cuando Cristopher Carpentier le preguntó a Nela González,"¿cuál es su miedo?"; A lo que la participante respondió de inmediato: “Mi miedo es salir y hacer algo que otra vez no le guste a Nicolás porque últimamente no le doy”. Tras su comentario, el jurado Nicolas de Zubiria se mostró desconcertado e incluso un poco molesto con la respuesta, pues no estaba de acuerdo con que fuera el único descontento con sus platos.

Tras el comentario, el chef Jorge Raush decidió quitarle un poco de tensión al momento mencionando que ya le había cocinado a Christopher, a Nicolás y que él era el siguiente en lista para opinar sobre el platillo. Sin embargo, Nicolás no desperdició la oportunidad para responderle a Nela: “Al paso que vas veremos si alcanza a cocinarte a ti", respondió refiriéndose al chef Rausch. Por su parte, Nela está convencida que hay algo ‘raro’ en el comportamiento de Nicolás de Zubiría, pues siempre logra encontrarle un ‘pero’ a sus platos sin importar lo que haga.

