¿Cuál es la magia de Encanto?

De acuerdo con Byron Howard, director de Encanto, la cinta ofrece una historia una historia sobre las familias que explora las relaciones que hay en ellas.

“Puedes vivir con tus padres, tus hermanos y hermanas, y aun así no saber por lo que están pasando. No conoces todos sus fracasos, no sabes nada sobre aquello de lo que no hablan", indicó Howard en una entrevista para la prensa internacional.