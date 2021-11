La dinastía mexicana de Los Aguilar se llevaron un gran susto cuando viajaban en un avión privado hacia Los Ángeles hace unos días y la aeronave se despresurizó a tal punto que vieron pasar su vida en cuestión de minutos.

Como sucede en casos de emergencia, las máscaras de oxígeno cayeron para que cada pasajero la portara, pero fueron víctimas del pánico, mientras sentían como el avión descendía en pique.

“Estábamos a 40.000 pies, volando sobre Tijuana y estábamos empezando el descenso y de repente caen las mascarillas, empezamos a bajar y en eso se nos empieza a ir el aire, y tienes que reaccionar inmediatamente”, contó el cantante Leonardo Aguilar en una entrevista con Despierta América.

Lea también: Detienen a viajero que saltó al ala de un avión en vuelo de Colombia a Miami

"Casi se quedan sin dinastía Aguilar”, agregó, mientras recordaba este escalofriante suceso.

Comentó que lo que sucedió es que se despresurizó la cabina y el piloto tuvo que hacer descender rápidamente a 11.000 pies el aparato, lo que generó que cayeran las máscaras.

Sin embargo, dicen que lo que generó más pánico es que el piloto nunca les habló y no sabían qué pasaba. Precisamente, en medio de la emergencia, Pepe Aguilar intentó ponerse de pie e ir a la cabina para entender qué pasaba y por poco se desmaya, debido a que le faltó el aire por no portar el sistema de oxígeno.

Vea también: Ya tiene tres: J Balvin estrena avión y da un mensaje inspirador

“Yo quería saber qué pasaba y me levantó y cuando llego donde los pilotos empiezo a caminar así (fingiendo sentir malestar) y me empecé a desvanecer, me regresé y me volví a poner la mascarilla”, contó Pepe Aguilar en un video que compartió minutos después del susto.