Personaje de Leandro Díaz se despidió con emotivo mensaje

La novela de Leandro Díaz ha sido una de las historias que más ha emocionado a los colombianos, pues su historia ha despertado los sentimientos de todos los televidentes, quienes disfrutan con el amor, tristeza y felicidad que irradian sus personajes.

En uno de sus capítulos más recientes ocurrió una de las escenas más tristes, pues Magdalena le confesó a Leandro que, en un momento de debilidad, se acostó con su rival Pello, hecho que le causó mucha tristeza al maestro.

Ante esta situación, Díaz, solo encontró una salida y es desahogar sus sentimientos por medio de una canción que le compuso a Magdalena con mucho dolor y tristeza.

"La Ford modelo, de buenas llantas, maquina suave y de buenos focos. Se baja el uno y se embarca el otro, como es de gratis se va sin plata", dice una parte de la letra de la canción.

De esta forma, Leandro Díaz se alejó de la mujer que lo hizo sonreír y vivir uno de los momentos más felices de su vida.

Fue así, que el personaje interpretado por Daniela Tapia se despidió del personaje que enamoró a todos los televidentes que disfrutan cada noche con la historia del maestro.

Por medio de su Instagram, la actriz cubana subió una fotografía en la que aparece con Silvestre Dangond, quien interpreta a Leandro Díaz, y escribió, “Colorín colorado esta historia ha terminado ❤️ !!! Gracias a todas las personas vinculadas a este maravilloso proyecto Leandro Díaz y gracias a ustedes televidentes por tanto cariño a nuestra novela !!! Gracias a los que defienden o entendieron a Magdalena a los que no gracias también jeje BESOS !!!”.

Sus seguidores no dudaron en reaccionar ante esta triste noticia para muchos y se despidieron de Magdalena, personaje que interpretaba en la novela, con comentarios como; “ella me hubiese gustado más como protagonista. Lo hiciste muy bien Dios te bendiga 🙏”, “

Porque no te portaste bien Magdalenita para que duraras un poquito más en la novela ombe”, “quería que quedaran juntos, Magdalena lo amo sin importar nada, lo presumió ! Pero fuiste sincera ante todo❤️”, entre otros comentarios se pueden leer en el post que ya tiene más de 11 mil me gusta.