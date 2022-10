Peter Manjarrés, "El Papá de los Amores", espera un nuevo hijo

Los rumores de un embarazo entre ambos comenzaron luego de una historia que publicó “La Tata” Becerra en sus redes sociales indicando que, mientras cumplía con su rutina de gimnasio, empezó a sentir mareo y unas ganas de vomitar muy fuertes, síntomas asociados al embarazo.

“A veces el cuerpo no me da, me tocó salir del gimnasio porque me dio un mareo y unas ganas de vomitar horribles. Me tocará hacerme unos exámenes, hoy el cuerpo no me dio para nada", mencionó en su momento a través de una historia de Instagram.

Mientras la feliz pareja está a la espera del nuevo bebé, Peter Manjarrés accedió a hacerse un tatuaje para cumplir un reto de su esposa. En este caso, si un reel de ella lograba cierta cantidad de likes en Instagram, el cantante tendría que hacerse un tatuaje. La zona escogida para hacérselo fue el pecho.