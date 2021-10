Peter Manjarrés, cantante vallenato reconocido por canciones como 'te empeliculaste' y el 'papá de los amores', expuso en su cuenta de Instagram el robo del que fue victima en su hogar en Valledupar.

El artista vallenato realizó una publicación en Instagram para denunciar el asalto que hubo en su vivienda. De hecho, Manjarrés tuvo conocimiento sobre el hurto gracias a las cámaras de seguridad que tiene instaladas en el interior de su casa.

Lea además: Peter Manjarrés, blanco de críticas por salir de fiesta luego de promover campaña para quedarse en casa

En las imágenes se puede ver a un hombre que está revisando una habitación en un intento por encontrar artículos valiosos. De acuerdo con la publicación del artista, en el momento en que se produjo el robo en su casa no habían artículos de valor y por ello ha decidido no tomar represalia alguna en contra del ladrón.

Sin embargo, advirtió que si el hecho vuelve a ocurrir no asumirá "la responsabilidad de lo que pueda suceder".

En otras noticias de entretenimiento: Laura Bozzo perdió demanda; deberá indemnizar a Gabriel Soto e Irina Baeva

“Gracias a serviplus me di cuenta de que he sido víctima de robo en mi casa en Valledupar, en el barrio Novalito. Gracias a Dios no tenía nada de valor y no quise tener ninguna represalia contra el ladrón que entró a mi casa, la próxima vez no asumo la responsabilidad de lo que pueda suceder”, escribió Peter Manjarrés en su post.