Luego del nacimiento de su segundo hijo Domenic, la influenciadora Luis Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno compartieron un video en sus redes sociales, ampliando la información sobre la llegada al mundo de su bebé.

El pasado martes 01 de noviembre, los famosos publicaron un video que titularon "Así fue la llegada de nuestro segundo hijo", en el que se puede ver momentos previos al nacimiento, incluida la llegada a la clínica, los preparativos para entrar al quirófano, y el parto.

“Yo estaba escribiendo música (para los que no saben, yo cuando escribo música me tomo alguna cosa así como pa’ la sed, como un guarilaque) estoy más prendido que un diciembre y me dice Luisa dizque: (Vámonos pa’ la clínica), yo: ¿Cómo así?”, indico Bueno al inicio de la grabación.