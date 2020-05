Pipe Bueno ha estado en la mira de sus seguidores desde que anunció que será papá por primera vez. y es que el artista de música popular se encargó de revelar el sexo de su bebé a través de las redes sociales.

Fue tanta la emoción del intérprete de ‘Cupido falló’ que el pasado fin de semana ofreció un concierto desde el balcón de su vivienda. Desde allí sorprendió y deleitó a los residentes de varios conjuntos cercanos con sus éxitos musicales.

Por otra parte, para nadie es un secreto que los famosos han tomado la decisión de sorprender a sus fans con un contundente cambio de look en medio del aislamiento. Pipe Bueno, como era de esperarse, no fue la excepción a ello y decidió tinturarse su cabello de rubio.

El cantante popular, fiel al estilo irreverente, reveló su nueva apariencia con un emotivo mensaje.

"Yo no sé ustedes, pero en esta cuarentena he tenido días donde incluso he trabajado más que en un día de aquellos normales, aparte de cumplir con los quehaceres de la casa, ayudar a quien lo necesita y al mismo tiempo reinventarnos para adecuarnos en un mundo, donde tal vez los últimos que iniciaremos labores, seremos aquellos que nos dedicamos a la industria del entretenimiento", expresó.

El artista continuó aconsejándole a sus seguidores que se reinventen en esta cuarentena y que no le tuvieran miedo a los cambios.

“Solo les digo que no teman a lo nuevo, experimenten, equivóquense, arriésguense porque como dijo Einstein 'No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo'. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura”, añadió.

Actualmente, Pipe Bueno se encuentra cumpliendo la cuarentena en Medellín, Antioquia, al lado de su novia y mamá de su bebé, Luisa Fernanda W.