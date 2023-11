Pipe Bueno sorprende con curiosa confesión sobre Luisa Fernanda W

Hay que recordar que, Luisa no ha tenido unos buenos días, luego de que confirmara que se subió unos cuatro kilos. Mencionó, recientemente, que en menos de un mes subió esa cifra.

Ha mostrado que ya no le queda la ropa, y además, que se siente muy mal con el cuerpo que tiene. Sin embargo, los seguidores le han dicho que está perfecta con el peso que tiene y no se debería avergonzar de ello.

"So solo vine a decir que te ves perfecta con la talla que sea", "Ninguna mujer debería sentirse insegura por eso", "Muy lindo oufit y esos kilos ni se te notan, está bella", "Lu, ese peso es ideal para ti, te ves hermosa 🤩", "Lu hermosa ❤️ no te dejes apagar por pequeñeces, tú eres una mujer increíble", "Cada look es mejor que el anterior", dijeron algunos.