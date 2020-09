Pipe Bueno y Luisa Fernanda W presumen su nueva casa

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtieron en tendencia en las redes sociales debido a que les compartieron a sus seguidores que ya tenían un nuevo hogar.

La pareja publicó una romántica foto, tomados de la mano y sentados en las escaleras de la casa, pues para nadie es un secreto que Luisa ya está cerca de dar a luz.

Lee también: ¿Luisa Fernanda W se está quedando calva?

“Huele a nuevo hogar... Giraldo Cataño”, escribió el cantante popular.



Rápidamente, la publicación fue llenada de numeras felicitaciones y bendiciones para el hogar.

“Que belleza la Piplu house”, “Huele, huela a pañales a teteros a mimos, huele a muchísimo amor, amor del bueno”, “Muchas bendiciones para los tres y muchas felicidades por ese hogar. Que el amor y el respeto nunca falte”, “Papi, Dios los bendiga siempre y los mantenga así de unidos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Lee también: ¡Era bien mañé! Así era Ana del Castillo antes de varias cirugías estéticas

Sin embargo, no faltaron los comentarios de los fieles seguidores del artista que aseguraban que no lo veían tan feliz como antes. Además, criticaron el hecho de que Luisa posara con un lujoso bolso.

“El bolso ocupa la mitad de la foto sin necesidad, lo material que se tiene no hay que mostrarlo muchachos”, “Pipe, qué triste ver que otra persona te apague tu luz. Ya no brillas ni sonríes como antes, no pareces tan feliz”, “Como será esto que a Pipe ya no lo contratan ni en la casa, dicen por ahí que hay mujeres que levantan a los hombres, pero esta acabo con Pipe”, “Si quiere mostrar el bolso LV, no ha debido ser con esa foto”, escribieron.

Esta pareja ha sido fuertemente criticada por el hecho de que empezó su relación a los pocos meses de que falleciera Legarda, la expareja de Luisa Fernanda W, y de que en menos de un año de noviazgo ella quedara en embarazo.