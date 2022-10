Pipe Bueno y Luisa Fernanda W vuelven a ser papás, nació Dominic

Ya se llevaba contando los días para que Domenic, el segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, naciera y en las horas de la noche de este 26 de octubre la pareja dio a conocer la gran noticia.

La influenciadora se ve con un gorro médico y una pijama a rayas mientras menciona que la llegada de su segundo hijo fue repentina y rápida. "Fue super rápido, yo estaba tranquila en la casa. De repente sentí que me bajó una agüita, le pregunté al doctor y me dijo vete para urgencias obstétricas y de una me hicieron cesaría", narró Luisa en su cuenta de Instagram.

Puede leer: Laura Tobón se distanciará de su esposo

En ese mismo instante se puede ver en el fondo al cantante de música popular con su pequeño en brazos, mientras Luisa Fernanda menciona que todo salió bien y que le había prometido a sus seguidores cuando naciera su hijo.

En las historias de Instagram, Pipe Bueno también envió un mensaje con su nuevo 'tesoro'. Aunque el artista es de pocas palabras, se le puede ver una cara de amor por estar por primera vez con su segundo hijo.

También lea: La grave situación de salud que vivió Amada Rosa Pérez, a causa de biopolímeros y prótesis mamarias

El integrante más pequeño de la casa Giraldo Cataño tiene puesto un gorro amarillo con un pico de pollito y está envuelto en una cobija beige marcada con su nombre.