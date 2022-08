Piqué le habría sido infiel a Shakira desde hacer rato: "Es repugnante"

La polémica de separación entre Shakira y Piqué ha dado demasiado polémica, sobre todo después de haber sido revelada la identidad de la mujer con la que el futbolista le habría sido infiel a la cantante colombiana.

Clara chía Martí fue la joven que atrapó a Gerard Piqué, hace poco se conocieron fotos de la pareja en espacios públicos, pues al parecer para el delantero español no valieron los acuerdos y charlas con Shakira en las que concluyeron se mantendrían alejados de las cámaras en compañía de alguien más.

El periodista y paparazzi Jordi Martín ha estado al pendiente de la vida de Shakira durante años y fue él quien captó las primeras imágenes de la cantante tras haberse hecho públicas las fotos de Piqué con su nueva novia, y ahora por medio de su cuenta de Twitter decidió lanzar una que otra advertencia al futbolista.

El paparazzi asegura que tiene pruebas de otra infidelidad por parte del jugador hacia Shakira, indicó que el 2016 Gerard Piqué estaba en esos mismos pasos y que pretende "desenmascararlo", tanto así que ya envío a la colombiana varias de esas pruebas.

"A todos los seguidores de Shakira, yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información, pruebas etc que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar. Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chía que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño", indicó Martín.

Sostuvo en una de sus publicaciones que esta semana le explicara "al mundo entero como se produjo la gran traición de Gerard Piqué".

