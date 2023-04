Piqué no aguanta más y arremete contra Shakira y sus fans: "La p... ama"

Además de esto, la cantante Shakira no sabe el daño que le hizo luego de la canción con Bizarrap y aseguró que le sorprende como la gente le celebra y apoya lo que hizo.

“Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ este, que luego la otra [Shakira] ya…, y no quiero entrar, pero también es un tema personal, el tema de tirar ‘beef’, que está muy bien, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien a título ‘Oh, oh oh, la p… ama no sé qué, oh oh’. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar para que digamos ‘Oh, oh, nos hemos pasado’?”, dijo el exjugador de Barcelona.

Piqué finalizó diciendo que está muy decepcionado de la sociedad, que las personas no se imaginan el daño que ocasionan con sus comentarios y burlas.