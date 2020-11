Pitbull reconoció labor de los trabajadores de la salud en la gala de los Grammy Latinos

Pitbull, famoso cantante de música urbana, sorprendió a los espectadores de la nueva edición de los Latin Grammy con un show inesperado. A pesar de que se había anunciado el tipo de show que presentaría, el artista se llevó los aplausos y halagos por el homenaje que rindió a los trabajadores de salud y emergencia.

El cubano aprovechó el escenario de los premios para agradecer y resaltar la labor que ha hecho el personal de emergencias durante este año, pues han sido los responsables de proteger a los afectados por el coronavirus.

Durante su show, el artista interpretó su canción 'I Believe That We Will Win', vestido completamente de blanco y acompañado de bailarinas con trajes del mismo color.

El coro fue acompañado por la sargento Liz Bremer, la enfermera y especializada en obstetricia Kim Fleurinord, el bombero Adrian Ballard y el enfermero, bombero, paramédico y comandante retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Marlon Ferdinand. Cada uno puso parte de su talento para plasmar en las cámaras la labor que han realizado.

La edición 21 de los Latin Grammy se celebró el jueves en formato virtual por causa de la pandemia del coronavirus, en una gala en la que se reconoció la "gran labor de los servicios de emergencia y profesionales de salud de primera línea, que siguen trabajando heroicamente durante estos momentos difíciles para ayudar a combatir el contagio del virus".