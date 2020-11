Poder latino de Karol G triunfa en los EMA de MTV

Como impregnado por la diáspora que la covid-19 ha impuesto al formato de la 27º gala de los Europe Music Awards (EMA) de MTV, con "shows" en diferido desde diversos puntos del planeta, su reparto de premios ha incidido en dos epicentros musicales ajenos a la hegemonía anglosajona: el talento latino y el K-Pop.

El mayor número de trofeos ha ido a manos de BTS, el gigante mundial surgido de Corea del Sur: "mejor canción" por "Dynamite", "mejor grupo", "mejores fans" y "mejor directo online", un acto de justicia ya que el "streaming" de pago se reveló con ellos como una alternativa millonaria a falta de conciertos en vivo. En duda queda por qué, con esa baza, el septeto no ha actuado en esta ceremonia.

La vieja Europa se ha dejado seducir asimismo por los ritmos calientes del otro lado del Atlántico, con los medillenenses Maluma y Karol G como dos de los protagonistas de sus esperadas actuaciones, el primero desde una terraza con vistas de rascacielos para su gran éxito "Hawai" y la segunda acompañada de motoristas y coches de estilo vintage de los años 60 para interpretar "Bichota".

Además, la de 2020 ha sido la primera ceremonia en la que se ha entregado un galardón al "mejor artista latino", que ha ido a manos de esta colombiana, acreedora también de la "mejor colaboración" por su tema "Tusa" junto a Nicki Minaj.

"Toda la vida he soñado con estas cosas y me siento superorgullosa de representar a mi comunidad. Gracias por acompañarme en este proceso. Esto es para los latinos y para todo el mundo, porque aunque este no sea su idioma o su cultura, la gente disfruta de la música, que nos une a todos", ha celebrado en su discurso.