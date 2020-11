Poema de Kim Kardashian, la inspiración de kanye West para su nueva canción

Kim Kardashian acudió a sus redes sociales para celebrar el décimo aniversario del álbum 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy', de su esposo, el rapero Kanye West. Y de paso reveló el origen de una de las canciones más exitosas del disco: ‘Lost In The World’ y, ¿adivinen qué? La letra está inspirada en un poema que el artista le escribió a la empresaria por su cumpleaños número 30. Es de resaltar que, en ese momento la pareja no había comenzado a salir.

"Para aquellos que no conocen la historia detrás de "Lost In The World" (...) Kanye no pudo encontrar las palabras, pero luego se dio cuenta de que las tenía en un poema que me había escrito, que era mi tarjeta por mi cumpleaños número 30. Tomó el poema que me escribió y lo convirtió en canción", expresó Kardashian en sus redes sociales a la vez que publicó un par de fotografías del mencionado poema en el que se lee:

"Tú eres mi diablo, eres mi ángel. Eres mi cielo, eres mi infierno. Eres mi ahora, eres mi para siempre. Eres mi libertad, eres mi cárcel. Eres mis mentiras, eres mi verdad. Eres mi era, eres mi tregua. Eres mis preguntas, eres mi prueba".

Aunque habían mantenido una amistad por muchos años, las chispas entre Kim Kardashian y Kanye West empezaron a saltar y comenzaron una relación que se confirmó en el año 2012, luego de varios rumores al respecto.

Un año después, en 2013, la pareja tuvo a su primogénita a la que llamaron North West.

Posteriormente, el rapero le propuso matrimonio a la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' y terminaron por llegar al altar en mayo de 2014. La boda se celebró en Florencia, Italia.

Desde entonces han formado una familia con tres hijos más. En 2015 nació Saint, sin embargo, para los dos bebés siguientes la pareja optó por la gestación subrogada, es decir, el uso de un vientre de alquiler. De este modo nacieron Chicago (2018) y Psalm (2019).

Por otro lado, Kanye West siempre ha tratado de sorprender a Kim Kardashian para sus cumpleaños. El pasado mes de octubre, cuando su famosa esposa llegó a las 40 primaveras el rapero le regaló un holograma de su fallecido padre, Robert Kardashian. Un detalle que le encantó a la familia.