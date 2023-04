Polémica en Survivor: Camilo ganó la prueba de beneficio, pero jugó sucio a Juan Palau

En el capítulo del 27 de abril en Survivor, Tatán Mejía se fue de generoso y empezó a vender todo lo que quedaba en la tienda. Juan del Mar fue el primero en comprar y se llevó un baúl. Este contenía una hamburguesa y le costó 15 monedas. Para él no fue algo importante, ya que quería algo para la tribu Gaia.



Luego Aco Pérez se antojó y compró un berrito, pero para su mala suerte era vegetariano. Luego Eleider se llevó un ídolo, pero no sabía lo que había en él. Luego Camilo ‘El Mago’ se antojó y compró una pizza. Juan Palau compró para hacer una deliciosa frijolada.



Catú era la única que no había comprado nada, pero ofrecieron pasta con un par de almendras y ella dio 10 monedas por eso. Luego, cuando se iba a acabar la subasta, le pidieron a Tatán más alimentos. Allí compraron entre todos, piña y un tarro de arroz, que estaba muy escaso.

Le puede interesar: Federico confesó que 'Catú' se echó para atrás para sacar a 'El Mago' cuando iban en la lancha



Deben aramr un rompecabezas. Armar un trineo y luego armar un rompecabezas u deberán pasar unas bolas por unos equilibrios. En cada etapa habrá un eliminado. La persona que tumbe el ‘totem’ ganará. Los famosos deberán tener mucha paciencia y equilibrio para poder llegar al final.

Aco fue el primer eliminado con el rompecabezas de tiburón, ya que se enredó y no logró entender el juego. Eleider, el segundo que quedó por fuera, pero estuvo muy reñido ese último cupo.

Minutos después, Juan del Mar no logró entrar a la siguiente etapa. Por lo cual, los famosos que se estaban disputando la final eran: Catú, Juan Palau y Camilo 'El Mago'.

Lea también: Survivor: Federico fue eliminado y se habla del fin del pacto de los Espartos

Catalina se fue colocando más débil cada vez. A pesar de darla toda, Camilo se le adelantó y ella quedó eliminada. Finalmente, quedó 'El Mago' y Juan Palau, pero la puntería no fue su mejor amigo y por eso Camilo ganó la competencia con beneficio. Luego le dijeron que el premio era ir a un spa, pero no iba a ir solo. Por lo cual, escogió a Aco. Sin embargo, todos esperaban a que fuera Juan Palau, quien estuvo hasta el final con Camilo.

Luego de la prueba, empezaron a crecer las alianzas y le encontraron un ídolo a El mago, ¿qué tendrá ese papel?