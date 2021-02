Polémico accidente de La Segura: "No me estrellé por estar manejando con el celular"

Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, llamó la atención de sus fieles seguidores luego de contar que había tenido un accidente mientras iba manejando su camioneta. La influencer afirmó que esta era la primera vez que le ocurría una situación así, pero que se encontraba bien.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la caleña, este pequeño accidente se dio “de la manera más estúpida”, causándole impotencia en el momento. La joven aseguró que jamás le había pasado algo de este tipo, pues suele manejar con mucho cuidado.

“Me acabo de estrellar de la manera más estúpida del mundo, tengo demasiada impotencia, estoy tratando de soltarlo porque es la primera vez que me estrello. Gracias a Dios no pasó a mayores y no fue nada grave, mi familia está bien, yo estoy bien”, expresó La Segura en las historias de su perfil.

Ante las críticas que recibió de algunas personas que afirmaban que ese accidente había sido por andar distraída con el celular, la creadora de contenido se pronunció y aclaró que no iba conduciendo mientras miraba el teléfono celular, pues todo lo que ocurrió fue inesperado.

“¿Quién les dijo a ustedes que yo me estrellé por estar manejando con el celular? Literal fue un accidente. No tenía el celular”, aclaró la influencer.

Adicional a estas palabras, Natalia agradeció a sus fans por los mensajes de preocupación, donde quisieron saber cómo se encontraba de salud. Adicional a esto, aprovechó para enviar un mensaje a todos aquellos que la juzgaron y especularon sobre cosas que no eran verdad.

La joven mostró un poco del golpe que recibió su camioneta Mercedes Benz en uno de los laterales, mientras su amigo Daiky Gamboa la molestaba.