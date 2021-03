Por “acosadora”, proponen censurar a la 'Bruja del 71' del 'Chavo del Ocho'

El personaje de Doña Clotilde, también conocido como “La Bruja del 71”, se encuentra en problemas por cuenta de una propuesta para censurarla y sacarla del programa del Chavo del ocho.

En la serie, esta señora soltera estaba enamorada de Don Ramón, un personaje interpretado por Ramón Gómez Valdez.

Así las cosas, la intención de Doña Cleotilde siempre fue la de conquistar a Don Ramón.

El personaje que interpretó la actriz Angelines Fernández, acedía al papá de la chilindrina. Incluso, en varias escenas lo abraza, lo besa y le regala comida, además de llamarlo “rorro”.

Por estos comportamientos, varias antifeministas iniciaron una campaña en redes sociales para censurar a este personaje.

El pedido sostiene que, así como se censura a personajes masculinos, también debe hacerse con aquellas que incentivan el acoso a los hombres.

Sin embargo, esta no es la primera petición de este tipo. Semanas atrás, el periodista Charles M. Blow, publicó una columna en el diario The New York Times, en la que proponía cancelar al famoso zorrillo Pepe Le Pew por “normalizar la cultura de la violación” y a Speedy Gonzales por reforzar un estereotipo racista.

Por su parte, el Grupo Chespirito S.A. de C.V. que tiene los derechos de las series de Roberto Gómez, no se ha pronunciado al respecto.