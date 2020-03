Por el coronavirus, la reina Isabel II pospuso sus compromisos

La reina Isabel II de Inglaterra decidió el viernes posponer sus compromisos oficiales debido a la pandemia de coronavirus, anunció el Palacio de Buckingham.

"Como precaución sensata y por razones prácticas en las circunstancias actuales, se están haciendo cambios en los compromisos de agenda de la reina en las próximas semanas", anunció la casa real en un comunicado.

Tras consultar con sus consejeros médicos y con el gobierno de Boris Johnson, la monarca, de 93 años, reprogramará las visitas que tenía previstas la próxima semana a Cheshire, en el noroeste de Inglaterra, y Camden, en el norte de Londres.

An announcement regarding changes to The Queen's diary in the coming weeks: https://t.co/x1qR4Ga3zv