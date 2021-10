Por fin se estrenó en Colombia la película de James Bond

Dijo que nunca se acostumbrará a recibir esas llamadas, especialmente para estar en una película tan importante como James Bond.

Rami Malek, que le ha dado vida a otros personajes conocidos como la leyenda Freddie Mercury, señaló que para él no fue tan complejo guardar el secreto de esta nueva película de James Bond.

“La gente me pregunta, ¿Puedes guardar un secreto? Y a mí, me encanta guardar secretos, no ha sido difícil. En el momento en que me dijeron que esto podría ser demorado, pensé ‘no hay problema’ porque quienquiera que esté manejando esta película ha hecho un gran trabajo con ella durante décadas”, destacó.

A su juicio, esta película de MGM y Universal podría ser la que “restaure nuestro amor por el cine de alguna manera” y la que le da un resurgimiento al entretenimiento al hacer regresar a las personas a las salas de cine.

“No quiero perder eso nunca. Es una de mis cosas favoritas para hacer en el mundo. Entonces, si teníamos que esperar, teníamos que esperar. Y todos hemos estado esperando por otras razones. Entonces, para poder compartir esto juntos y tener una película, hacer lo que mejor hace: entretenernos, emocionarnos e incluso sacarnos después de la película para hablar de ello en lugares seguros”, agregó.