¿Por qué El Chavo y Chespirito salieron del aire en todo el mundo?

Una disputa legal entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y la empresa mexicana Televisa obligó a la suspensión, a nivel global, de los programas de televisión 'El Chavo del 8' y 'Chespirito', tanto en señal abierta como en diferentes plataformas digitales.

Según indicó el diario El Universal de México, "los programas El Chavo del 8' y el 'Chapulín Colorado' fueron sacados del aire por un presunto desentendimiento con Grupo Televisa, quien difunde los materiales".

También puede leer: Museo Nacional de Colombia reabre sus puertas desde este sábado

La decisión que se hizo efectiva el pasado 31 de julio, tomó por sorpresa tanto a los millones de seguidores que tiene este programa en el mundo, como a los mismos integrantes del elenco, entre ellos la actriz Florinda Meza.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa 'Chespirito'? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", indicó a través de su cuenta en Twitter.

Y agregó que esta decisión "va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. 'Chespirito' ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética".

Mientras tanto Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, también se refirió a esta decisión, indicando que "aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté 'Chespirito' en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos".

Consulte además: Totó la Momposina cumple 80 años en medio de una pausa musical

Florinda Meza también reiteró en que "nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo!. Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público".

En el caso de Colombia, 'El Chavo del 8' se transmitía todas las mañanas de los fines de semana a través del Canal RCN.