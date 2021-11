Colombia tendrá dos reinas: el Concurso Nacional de Belleza ya no manda reina a Miss Universo

Entonces, en medio de la pandemia, se realizó el primer Miss Universe Colombia, en tiempo récord en la ciudad de Barranquilla, después de que por décadas había sido Cartagena la sede de este concurso. Así, en 2020, fue coronada Laura Olascuaga como reina, lo que causó polémica pues ella había sido virreina de Señorita Colombia y renunció a su título dos años antes.

No obstante, el año pasado no se realizó el Concurso Nacional de la Belleza por lo que la mayoría de colombianos no se percató que había dos reinas. Por lo tanto, María Fernanda siguió con el título de Señorita Colombia hasta este 2021, donde entregará su corona y se convertirá en la reina que más ha durado con la banda.

Por ello, Colombia ahora tendrá dos reinas, pues a mediados de octubre fue elegida Valeria Ayos como Miss Universe Colombia y será quien viaje a Israel a Miss Universo 2021.

Entre tanto, aún se desconoce a qué concurso internacional será enviada de ahora en adelante la Señorita Colombia, y si Aristizábal nos representará en otro certamen.