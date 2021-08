Hace solo unos días que Jessica Cediel llegó a Tokio para ser una de las presentadoras de los Juegos Olímpicos. Desde que arribó a la capital de Japón, Cediel no ha ocultado ningún detalle de su estadía y por el contrario, en sus redes sociales ha mostrado cada sorpresa que se ha llevado en su nueva experiencia.

Además de dar un tour por el lujoso hotel en el que se hospeda y de publicar unas cuantas fotografías de su trabajo en las justas olímpicas, la presentadora también preocupó a sus seguidores con las recientes novedades que dio con respecto a su salud.

Le puede interesar: Así le fue a Paola Jara con el tatuaje que le hizo a Jessi Uribe

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Jessica se mostró desde la cama de su habitación y contó que había estado ausente después de sufrir un heat exhaustion, un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo.

“Tokio me dio la bienvenida. Acá está haciendo mucho calor, como saben las temperaturas están demasiado altas y me dio un heat exhaustion, una deshidratación fuerte por el calor, entonces me tocó parar bajo la supervisión médica”, empezó contando la famosa.

Lea también: ¿A Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se les apareció la Virgen?, la youtuber revela su historia

“Es una vaina super rara que, si no se trata a tiempo, puede ser peligroso. Gracia a Dios se trató bien y me mandaron mucho reposo para que el cuerpo se recupere”, agregó.

Por ahora, la también modelo contó que se encuentra ausente de su trabajo en la presentación y que debe guardar reposo total hasta que esté de nuevo en condiciones para reintegrarse a sus labores con la cadena Telemundo.

Lea además: Viña Machado le lanzó varias pullas a la continuidad de Frank Martínez en MasterChef Celebrity

“Todo está bien, estoy aquí recargando baterías para volver con más. Y justo me dio a mí. Sí… así soy de especial”, finalizó.