¿Por qué Jorge Raush recomienda no ir los lunes a los restaurantes?

En una entrevista concedida al canal de Youtube "Monólogos sin Propina", Jorge Raush, reconocido presentador de Masterchef en el Canal RCN, abrió las puertas de su experiencia culinaria y compartió algunos secretos de su exitosa carrera como chef.

Raush, conocido por su pasión por la gastronomía, inició la conversación citando a la leyenda culinaria Anthony Bourdain, aconsejando a los amantes de la comida evitar los restaurantes los lunes, así como las recomendaciones del chef, señalando que a veces son platos que no se venden tanto.

"Es cien por ciento cierto. Y como decía Anthony Bourdain, nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada", expresó con una sonrisa y de forma jocosa.

El presentador también reflexionó sobre su propio camino en el mundo de la cocina, destacando la dualidad de su carrera. "Ha sido una carrera fantástica, pero también tocó empezar de cero. Ahora, yo no soy muy amigo de las cocinas abiertas porque no se puede mandar en libertad", confesó Raush, revelando su preferencia por un entorno más controlado en la cocina.

Con una amplia trayectoria, Raush compartió su amor por la creación culinaria. "Yo lo que más he hecho en mi vida es cocinar y diseñar platos. He hecho platos para mi restaurante. Yo he hecho diez libros de cocina, por ejemplo", compartió orgullosamente, destacando sus logros en la industria gastronómica.

El chef, quien ha alcanzado el reconocimiento gracias también a Masterchef, también reveló su enfoque actual en la enseñanza. "A mí me gusta enseñar. Yo, a los 53 años, no estoy día y noche en los restaurantes. Esa es una decisión que yo tomé porque uno tiene que ir quemando etapas en la vida", reflexionó Raush, evidenciando su compromiso con la transmisión de conocimientos y experiencias a las generaciones futuras.