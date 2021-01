Por segundo año consecutivo, cancelan el festival de Glastonbury por la covid

El icónico festival británico de música de Glastonbury se suspenderá por segundo año consecutivo a causa de la pandemia del coronavirus, anunciaron este jueves sus organizadores, Michael y Emily Eavis.



En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, ambos explicaron hoy que, pese a los esfuerzos realizados por la organización del popular evento "para mover cielo y tierra, ha quedado claro que simplemente no se podrá celebrar este año el festival", que tradicionalmente tiene lugar a final de junio.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd