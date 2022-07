Por ser hijo de Fanny Lu, no significa que merezca una canción con ella: Teo sobre nuevo sencillo

'Chocolatico' es el nombre del primer sencillo de Mateo Madriñan, más conocido como Teo. Esta nueva canción, según él, es una invitación al romance, al amor, a ese coqueteo que surge luego de que dos personas logran hacer el ‘match’ perfecto.

En conversación con RCN Mundo, Teo indicó que, “esta canción es muy especial para mí, es mi primer sencillo, y estoy muy emocionado por mostrarla al mundo”, indicó.

Además contó que Taganga Sounds, integrado por Tommy Radikales, Markinho, Mane Ariza y Fifty, le trajeron la idea para realizar está canción, “me dijeron, ‘esta canción es para ti’ y al principio no estaba seguro y me invitaron a Santa Marta a grabarlo y ahí me enamoré”.

Según cuenta, el video fue grabado en Barranquilla, “era mi primera vez en esa ciudad, porque yo nunca había ido y lo grabamos en Puerto Velero, y lo tomé como una oportunidad de conocer más mi país”, destacó.

El legado de la artista

A su turno, Fanny Lu, mamá de Teo, indicó que “el es un ser humano muy bello (...) cuando tú haces las cosas del corazón el resultado es bonito, es auténtico, es honesto. Entonces yo vengo viendo a mi hijo crecer y ver y reconfirmar sus sueños”, mencionó.

“El decía mi mamá es Fanny Lu y lo molestaban en el colegio y él decía que no iba a cantar, pero cantaba todo el día, y desde pequeño desarrolló una gran habilidad por las historias y los romances”, indicó.

“Él ha trabajado muchos años componiendo con diferentes productores y demostrando que realmente nació para esto, está dispuesto a los sacrificios inmensos que tiene esta profesión que son múltiples”, destacó.

Por su parte Teo señaló que con su mamá, tienen sonidos completamente diferentes, “tenemos un sabor de música muy diferente, pero por eso también es muy lindo, porque nos vamos complementando”, agregó Teo.

Y descartó por ahora realizar un dúo junto a su mamá, “por ser hijo de ella, no significa que merezco una canción de ella, hasta que yo llegue a una estatura como artista y tenga mis cosas, lo haré”, aseguró.

“Es un niño que me ha tocado vivir cosas duras en lo personal, en el colegio, en sus relaciones que lo han hecho madurar y crecer profundamente, así que lo admiro y lo respeto y lo amo profundamente”, finalizó diciendo Fanny Lu.