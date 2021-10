En solo cuestión de días MasterChef Celebrity llegará a su fin, aunque seguramente será una temporada que quedará en la memoria de los colombianos por un largo tiempo. Las polémicas y el humor de los famosos sin duda causó que el programa fuera uno de los favoritos de los fines de semana.

Justamente el conflicto entre Liss Pereira y Carla Giraldo ha sido uno de los más comentados en redes sociales y aunque en los últimos capítulos se ha disipado, ahora ha sido la misma comediante quien ha revivido la pelea que tuvo con la actriz hace poco tiempo.

En su momento, Carla había asegurado que después de ofender a Liss durante el programa e incluso arremeter contra su hijo, se había arrepentido y decidió enviarle una carta pidiendo disculpas por su actitud, aunque aseguró que no había obtenido una respuesta por parte de la comediante.

"No le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar", afirmó la modelo en julio pasado.