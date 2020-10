Post Malone, 'Mejor artista' en los Billboard Music Awards 2020

El cantante estadounidense, Post Malone, se llevó el premio más importante de los Billboard Music Awards 2020 al ganar en la categoría de 'Mejor artista'. El también rapero competía con Billie Eilish - una de las más nominadas de la noche -, Taylor Swift, Khalid y el grupo musical Jonas Brothers.

"Honestamente no puedo creerlo por todo el amor que me han mostrado y aprecio esto mucho más de lo que puedo expresarlo. Es muy fuerte para mí todo esto porque trabajamos para lograr lo mejor cada día y poder llegar a gente que no tiene a nadie a quien recurrir y mostrarles que no están... Quiero agradecer a todos por este premio", expresó el artista al recoger su galardón.

Congratulations to @PostMalone on winning #BBMAs Top Artist! pic.twitter.com/zFoN3dFpv2 — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Previamente Post Malone había ganado en otras categorías como la de 'Mejor artista masculino'. Es de mencionar que, su colega Billie Eilish se quedó con el galardón a 'Mejor artista femenina'.

Además, el cantante también presentó un gran show musical en el que interpretó los temas ‘Circles’ y ‘Tommy Lee'.

Con todo esto, Post Malone ha demostrado ser uno de los cantantes que más fuerte está pegando en la industria musical y su fama ha crecido como la espuma, seguramente le quedarán mucho más premios por ganar en el camino.