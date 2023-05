Postobón, en conjunto con el Programa Gobernabilidad Responsable de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), entregaron en Córdoba 355 bicicletas del programa MiBici Postobón a niños y niñas, con el fin de que puedan utilizarla como un medio de transporte para llegar a su aula de clases.

"Esta alianza se cimienta en la voluntad de ambas organizaciones de generar valor desde la equidad y las oportunidades. Las bicicletas, así como las otras actividades que desarrollamos, serán clave para eso. Estamos seguros de que con cada pedalazo, los niños, niñas y jóvenes beneficiados se acercarán cada vez más a cumplir sus sueños”, aseguró Catalina Echavarría Ramírez, directora de la Fundación Postobón.

De igual forma, destacó que estas acciones contribuyen a reducir el índice de deserción escolar por la incapacidad de los niños y las niñas de desplazarse a sus instituciones educativas.

En total, para la entrega de estos implementos, se invirtieron $431 millones en la entrega de bicicletas, kits de transporte (cascos y chalecos reflectivos) y actividades de sensibilización en torno al poder la bicicleta como herramienta de transformación social.

“Para mí era muy difícil llegar al colegio. Todos los días me tenía que levantar antes de las cinco de la mañana. Esta bicicleta significa mucho, porque voy a tener más comodidad, llegar a tiempo y más temprano al colegio. Estoy segura de que me escogieron porque tengo buena actitud, me gusta ser disciplinada, hacer lo correcto”, dijo Karen Agamez, beneficiaria de la alianza, quien habita en la vereda Flores Arriba, Tierralta, ubicada a más de una hora de la institución educativa a la que Karen asiste.

Postobón, a través de sus iniciativas, se estima que ha beneficiado a millones de personas en todo Colombia, el programa MiBici Postobón, con inversiones superiores a los $12.500 millones, ha entregado 15.276 bicicletas en 380 instituciones educativas públicas en 23 departamentos.