Precios de boletas del Festival Cordillera: cómo comprarlas

A los conciertos que se realizarán en el segundo semestre de este 2022, se ha sumado el Festival Cordillera, el primero en su edición que traerá a Bogotá leyendas del 'rock en tu idioma', estrellas del pop, agrupaciones de rap, entre otros, ente el 24 y 25 de septiembre al parque Simón Bolívar.

El festival sorprendió a todos al anunciar este miércoles el line up que está conformado por Maná, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs, Zoé, Café Tacvba, Draco Rosa, Julieta Venegas, Los Auténticos Decadentes, Molotov, Mon Laferte, Babasónicos, Toto La Momposina, No Te Va Gustar, The Wailers, Piero, La Etnnia, 1280 Almas, entre otros artistas que serán los protagonistas.

Le puede interesar: Llega la segunda Noche de Museos en Bogotá: fechas y todo lo que debe saber

A su vez, en un compromiso con el medioambiente, el Festival Cordillera ha dado a conocer que por cada boleta comprada se sembrará un árbol en el Páramo de Las Cuchillas, en la Cordillera de Los Andes. Esto, con el objetivo de preservar y conservar las especies que habitan el páramo, llevando a cabo la reforestación del Bosque Andino y de la alta cuenca del Río Bogotá.

Precios de boletas del Festival Cordillera

La venta de las entradas se hará por etapas y los interesados podrán adquirirlas bien sea por un solo día, o en combos. Conforme avance el tiempo, el precio de las boletas irá incrementando.

En ese sentido, los precios que podrán encontrar los fanáticos van desde los $300.000 hasta $1.013.000 y podrán comprarse a través de www.eticket.com a partir del 10 de mayo para clientes de los Bancos Aval y a desde el 13 de mayo para todos los medios de pago.

Así quedaron los precios según la etapas y los aforos: