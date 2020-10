Premios Billboard BTS deslumbró con su show

La ceremonia de los Billboard Music Awards se convirtió en el escenario perfecto para que los fieles fanáticos de diferentes artistas disfrutaran y se reencontraran con temas contagiosos y famosos que han ganado popularidad en las redes sociales.

Entre los artistas que deslumbraron con sus presentaciones estuvieron Alicia Keys, Doja Cat, Post Malone, Demi Lovato, John Legend y Bad Bunny, que le puso el lado latino a este evento. Diversos ritmos y temas inundaron la noche y pusieron a bailar a los espectadores desde sus casas.

Sin embargo, una de las presentaciones más esperadas de la edición 2020 de los premios era la del grupo K-Pop BTS, los cuales rompieron récord con su tema ‘Dynamite’ y lograron sobrepasar las barreras internacionales para ubicarse en las primeras posiciones de los listados musicales.

Lea también: Premios Billboard: Post Malone salió victorioso como 'Mejor artista masculino'

Como era de esperarse, la agrupación surcoreana invadió el escenario de los Billboard con un estilo único, lleno de trajes color rojos con detalles blancos y negros, elegancia y unión en cada uno de los pasos que replicaron de su videoclip. Las coreografías, movimientos y voces fueron aclamados por los fans a través de redes sociales.

Cada uno de los integrantes brilló a su manera y cautivó al público con cada fragmento de la presentación. Las trompetas, coros y baterías acompañaron a la perfección a los artistas internacionales, que, sin duda, marcaron una huella única en esta ceremonia de premiación.

Es importante destacar que BTS se llevó el premio en la categoría a ‘Top Social Artist’, gracias a la interacción y reconocimiento que cultivaron entre sus fieles seguidores desde hace varios años. Las estrellas de K-Pop agradecieron y se mostraron emocionados con este galardón.

‘Dynamite’ fue lanzada el pasado 21 de agosto y se convirtió en el primer tema completamente en inglés de la banda.



"Cause I-I-I'm in the stars tonight... so watch @BTS_twt bring the fire and set the night alight! #BTSxBBMAs pic.twitter.com/RQtUkNe5PL