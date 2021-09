La última temporada de Netflix del drama real británico 'The Crown' y la serie de Star Wars de Disney+, 'The Mandalorian', lideran la carrera por los premios Emmy con 24 nominaciones cada una.

Mientras tanto, la miniserie 'WandaVision' quedó en un cercano tercer lugar con 23. A continuación, la lista de los nominados en las principales categorías para los 73° Premios Emmy, los Óscar de la televisión, que se entregarán en Los Ángeles el domingo.

Mejor serie dramática

*"The Boys" (Prime Video)

*"Bridgerton" (Netflix)

*"The Crown" (Netflix)

*"The Handmaid's Tale" (Hulu)

*"Lovecraft Country" (HBO)

*"The Mandalorian" (Disney+)

*"Pose" (FX Networks)

*"This is Us" (NBC)

Mejor actor dramático

*Sterling K. Brown, "This is Us"

*Jonathan Majors, "Lovecraft Country"

*Josh O'Connor, "The Crown"

*Rege-Jean Page, "Bridgerton"

*Billy Porter, "Pose"

*Matthew Rhys, "Perry Mason".

Mejor actor de comedia

*Anthony Anderson, "black-ish"

*Michael Douglas, "The Kominsky Method"

*William H. Macy, "Shameless"

*Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

*Kenan Thompson, "Kenan".

Mejor actriz de comedia

*Aidy Bryant, "Shrill"

*Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

*Tracee Ellis Ross, "black-ish"

*Jean Smart, "Hacks"

*Allison Janney, "Mom".

Mejor actor de reparto de serie dramática

*Giancarlo Esposito, "The Mandalorian"

*O-T Fagbenle, "The Handmaid's Tale"

*John Lithgow, "Perry Mason"

*Tobias Menzies, "The Crown"

*Max Minghella, "The Handmaid's Tale"

*Chris Sullivan, "This Is Us"

*Bradley Whitford, "The Handmaid's Tale"

*Michael K. Williams, "Lovecraft Country".

Mejor actriz de reparto de serie dramática

*Gillian Anderson, "The Crown"

*Helena Bonham Carter, "The Crown"

*Madeline Brewer, "The Handmaid's Tale"

*Ann Dowd, "The Handmaid's Tale"

*Aunjanue Ellis, "Lovecraft Country"

*Emerald Fennell, "The Crown"

*Yvonne Strahovski, "The Handmaid's Tale"

*Samira Wiley, "The Handmaid's Tale".

Mejor actor de reparto de comedia

*Carl Clemons-Hopkins, "Hacks"

*Brett Goldstein, "Ted Lasso"

*Brendan Hunt, "Ted Lasso"

*Nick Mohammed, "Ted Lasso"

*Paul Reiser, "The Kominsky Method"

*Jeremy Swift, "Ted Lasso"

*Kenan Thompson, "Saturday Night Live"

*Bowen Yang, "Saturday Night Live".