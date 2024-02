Premios Grammy 2024: Juanes brilló en categorías latinas

Los más recientes trabajos de Juanes y Natalia Lafourcade empataron ante los ojos de la Academia de la Grabación que les concedió a cada uno un Grammy al Álbum de rock latino este domingo en Los Ángeles, donde además Peso Pluma conquistó el primer gramófono de su carrera.

"Vida cotidiana", del cantante colombiano, y "De Todas Las Flores", de la intérprete mexicana, vencieron en la categoría latina, una de las decenas que se anuncian durante la Premiere, la antesala a la gala de los Grammy.

"Este álbum fue un regreso a mi jardín interior", dijo Lafourcade visiblemente emocionada. "La música es poder", agregó.

En esta primera parte de la mayor fiesta de la música, "X Mí (Vol. 1)", de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, triunfó como Álbum pop latino, Y Peso Pluma, el fenómeno del regional mexicano, se embolsilló su primer gramófono con "Génesis" que se impuso como el mejor álbum de música mexicana.

El cantante de 27 años ha conquistado el mercado internacional con sus letras y su estética, arrasando en las carteleras de Billboard y llenando estadios en Latinoamérica y Estados Unidos.

Su ausencia en la categoría a mejor artista revelación levantó cejas entre especialistas y analistas de la industria que lo vieron como una señal de que la falta de consideración de la Academia de la Grabación hacia los artistas latinos es una tradición difícil de quebrar.

A diferencia del año pasado, cuando Bad Bunny hizo historia al ser nominado al Álbum del año con su taquillero "Un verano sin ti", en la 66ª edición de los premios que celebran lo mejor de la música los artistas latinos fueron relegados a sus categorías específicas.

La Premiere de los Grammy entrega 85 galardones, dejando nueve premios para la gala.

- Una tarde Barbie -

La banda sonora de "Barbie", la cinta dirigida por Greta Gerwig y que arrasó en los cines el año pasado, comenzó la tarde con dos premios, uno de ellos para Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, con "What I Was Made For?", que se alzó como la mejor canción escrita para medios visuales.

"Gracias Greta por hacer la película más increíble, más hermosa y más empoderante", dijo Eilish al recibir el premio junto a su hermano.

La reflexiva balada está nominada además para mejor canción del año.

Otro que comenzó la tarde con buen pie fue el rapero y activista de Atlanta, Killer Mike, quien se llevó los gramófonos a mejor canción de rap, mejor interpretación de rap y mejor álbum de rap.

El súpergrupo de música indie boygenius también se llevó tres galardones, uno atrás del otro, dejando a sus integrantes Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker casi sin aliento de tanta emoción.

"La música salvó mi vida. Todo el mundo puede estar en una banda", dijo Baker.

Phoebe Bridgers se llevó además el Grammy a la mejor interpretación en un dúo de pop junto a SZA por su colaboración en "Ghost in the Machine"

"Con luz propia", de la exprimera dama Michelle Obama, ganó el galardón al mejor audiolibro.

- Mujeres al frente -

La gala de los Grammy se celebrará a continuación en el centro de Los Ángeles.

Animada por el comediante Trevor Noah, contará con presentaciones de Billie Eilish, Olivia Rodrigo, SZA así como el cantante de country Luke Combs, quien se espera que toque su exitoso cover "Fast Car" en compañía de la cantante Tracy Chapman.

Con nueve nominaciones, SZA (quien ganó su primer gramófono en la Premiere) llega a la gala de la Academia de la Grabación como la gran favorita de la noche, al igual que la súperestrella del pop, Taylor Swift, con seis chances de acumular oro a su colección de reconocimientos.

Indistintamente de quien gane, la noche es significativa para las mujeres y personas de género fluido que dominan las nominaciones a mejor álbum y grabación del año.

El prodigio del jazz, Jon Batiste, es el único hombre nominado en estos rubros.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, destacó que no se trata de un año excepcional, sino una señal de un cambio institucional más amplio dentro de la institución, señalada por falta de diversidad.

"Siempre vamos a estar dispuestos al cambio en la votación, siempre trataremos de mejorarla y de ver qué está pasando en la música, y en los porcentajes de lo que se está creando y consumiendo. Queremos asegurarnos de que nos alineamos con esto", dijo a AFP en un evento previo en el marco de la semana Grammy.