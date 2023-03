Premios Oscar: ¿Cuáles son los nominados de esta edición 2023?

Este domingo se celebra la gala de Los Oscar, donde conmemoran su edición 95 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Muchos recordaran la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock; sin embargo, hay razones de sobra para pensar que la Academia de Hollywood brillará con sus premiaciones y de seguro habrá pasado la pagina a este episodio.

Nominados mejor director 2023

Martin McDonagh por 'Almas en pena de Inisherin', Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes', Todd Field por 'TÁR', Steven Spielberg por 'Los Fabelman' y Ruben Östlund por 'El triángulo de la tristeza'.

Nominadas a mejor actriz protagonista 2023

Cate Blanchett por 'TÁR', Ana de Armas por 'Blonde', Andrea Riseborough por 'To Leslie', Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes', Michelle Williams por 'Los Fabelman'.

Nominados a mejor actor protagonista 2023

Austin Butler por 'Elvis', Colin Farrell por 'Almas en pena de Inisherin',Brendan Fraser por 'The Whale', Paul Mescal en 'Aftersun' y Bill Nighy por 'Living'.

Nominados mejor película 2023

Sin novedad en el frente, Almas en pena de Inisherin, Avatar, El sentido del agua, Elvis, Todo a la vez en todas partes, Los Fabelman, TÁR, Top Gun Maverick, El triángulo de la tristeza, y Ellas hablan.

Nominados al mejor diseño de producción 2023

Sin novedad en el frente, Babylon, Avatar: El sentido del agua, Elvis y Los Fabelman.

Nominados a mejor guion original 2023

El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund, Almas en pena de Inisherin (Martin McDonagh), Los Fabelman (Tony Kushner, Steven Spielberg), TÁR (Todd Field) y Todo a la vez en todas partes (Daniel Kwan, Daniel Scheinert).

Nominados a mejor película documental 2023

Navalny, La belleza y el dolor (All the beauty and the bloodshed), All that breathes, Fire of love y A House Made of Splinters.

Nominados a mejor película internacional

Sin novedad en el frente, Argentina, 1985, EO, Close y The Quiet Girl.

Nominados a mejor película de animación 2023

Pinocho de Guillermo del Toro, Marcel the Shell with Shoes On, El monstruo marino, El gato con botas: El último deseo y Red.

Nominados a mejor montaje 2023

TÁR, Elvis, Top Gun Maverick, Almas en pena de Inisherin y Todo a la vez en todas partes.

Nominados a mejor cortometraje de acción real

An Irish Goodbye, Night Ride, Ivalu, Le Pupille y The Red Suitcase.

Nominados a mejor cortometraje animado

El niño, el topo, el zorro y el caballo, Mi año de pollas, El marinero volador, Mercaderes de hielo y Un avestruz me dijo que el mundo es falso y yo lo creí.