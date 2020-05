Premios Óscar se pospondrían por el coronavirus

La Academia de Hollywood está barajando la posibilidad de posponer la gala de los Óscar de 2021 debido a la pandemia del coronavirus, aseguró este martes Variety.

Varias fuentes, que hablaron bajo anonimato, dijeron a esa revista que la Academia está considerando que se posponga la 93 edición de los Óscar, que está prevista para el 28 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y cuya retransmisión correrá a cargo de la cadena televisiva ABC.

Lea además: Nuevo juicio contra Harvey Weinstein en Los Ángeles se atrasa por el coronavirus

Variety advirtió que los organizadores de la fiesta más importante del cine todavía no han decidido de forma definitiva cuál será su respuesta final a la crisis global del coronavirus.

Pero también recordó que el presidente de la Academia, David Rubin, mostró en abril sus dudas sobre cómo podrían celebrarse los Óscar en este contexto.

"Es imposible saber cómo será el panorama", dijo.

"Sabemos que queremos celebrar las películas, pero no sabemos qué forma exactamente tendrá eso", añadió.

Lea también: Deforestación en Amazonía brasileña crece un 171 % en abril, según estudio

La Academia no respondió a Variety en estos momentos sobre la posibilidad de que se posponga la ceremonia de 2021.

A finales de abril, la Academia efectuó una serie de cambios en las reglas de los Óscar para adaptarlos al extraordinario contexto que mantiene cerrados la gran mayoría de cines del planeta.

Así, se aprobó una excepción para permitir que películas que no se hayan proyectado en los cines puedan ser candidatas a estos galardones.

"Hasta nuevo aviso, y solo para la 93 edición de los Premios, las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital -streaming-, podrán ser elegibles para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad", detallaron.

Se trata de la primera vez que los organizadores de los Óscar acceden a esta medida, que dejaría de aplicarse una vez que las autoridades federales, estatales y locales permitan la reapertura de cines.

Le puede interesar: Christian Chávez fue acusado por su exnovio de agresión física

"La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la histórica y trágica pandemia por COVID-19 necesita aplicar esta excepción temporal a nuestras reglas", dijo David Rubin.

Hasta ahora, la normativa exigía que las cintas aspirantes a los Óscar se proyectasen en cines del condado de Los Ángeles y durante al menos siete días consecutivos, algo que, por ejemplo, Netflix tuvo que hacer para que "Roma" (2018) o "Marriage Story" (2019) entrasen en concurso.

Debido a la incertidumbre por el coronavirus y a que las autoridades de California están aplicando unas de las medidas de contención más severas de todo Estados Unidos, la Academia eliminó ese requisito exclusivo.

"Se expandirá la cantidad de cines cualificados más allá del condado de Los Ángeles para incluir áreas metropolitanas adicionales", confirmó el escrito.

Esas áreas serán la ciudad de Nueva York, la bahía de San Francisco (Bay Area), Chicago, Miami y Atlanta.