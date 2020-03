La actriz colombiana Danna García ha estado en la mira de sus seguidores debido a que recientemente les confesó en sus redes sociales que tenía todos los síntomas del coronavirus y que estaba en aislamiento.

Asimismo, aseguró que su estado de salud estaba bien y que sus síntomas eran leves a comparación de otros casos donde ya les falta la respiración o se manifiesta mucho más alarmante. Además, que iba a permanecer en cuarentena en la casa de sus suegros debido a que en los hospitales ya no tenían muchas camas.

Lee también: ¿Problemas con la familia? Recomendaciones para sobrellevar la convivencia

Pero en la mañana del viernes alarmó a sus seguidores al comentarles en una transmisión en vivo que una ambulancia venía en camino a recogerla. Sin embargo, lo que más preocupó a los internautas es que ya le faltaba el aliento para hablar.

“Vienen por mí en una ambulancia para llevarme al hospital. No porque esté mal, sino porque lo que tengo y como nunca me ha revisado un doctor desde que estoy mala... entonces me van a llevar para mirar ¡los pulmones (...) no quiero ni asustarlos, ni decirles, porque no vale la pena” expresó.

La actriz les recalcó a sus seguidores que hablaría hasta que ya no pudiera más debido a que el aire en sus pulmones ya era poco.

“Primero quiero darles una voz de aliento porque hay muchísimo estrés, pánico generalizado incluyéndome (…) esta situación nos hace un llamado muy profundo a lo espiritual, ya que este virus no distingue de género, raza, edad, profesión, nacionalidad, estado civil, ni nada”, continuó.

Danna confesó que se encuentra bien porque sus uñas no están moradas como decían los doctores, aunque aclaró que no está respirando bien. Además, expresó que no quería dar entrevistas para no hacer de este tema algo más mediático.

Lee también: Una cocada por $300.000, el conmovedor gesto para ayudar a vendedor ambulante en tiempos de crisis

Por otra parte, finalizó su transmisión recordando cómo fue que se contagió con la enfermedad.

“Yo estaba en España, quedándome donde mi familia política y ellos tenían una remodelación en la casa. Lo que no sabíamos es que las personas que estaban trabajando en dicha remodelación se contagiaron del coronavirus y sin saberlo siguieron yendo a trabajar”, confesó.