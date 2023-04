Presentador confiesa que se va a hacer cirugías estéticas por el bullying que le hacen

Mucho se habla en el mundo del entretenimiento de las cirugías estéticas que se han muchos famosos, especialmente mujeres, y a pesar de que es una decisión personal de cada persona que toma decisiones sobre su aspecto físico, siempre se generan muchos comentarios y a veces críticas.

En los últimos días, un reconocido presentador de la televisión colombiana reveló que se hará una cirugía estética debido al bullying que recibe por parte de sus compañeros de trabajo.

Se trata de Ariel Osorio que ha sido reconocido en el mundo del entretenimiento como ‘El Gordo’, que actualmente aparece en el programa Lo sé todo.

El Gordo reconoció recientemente que irá al quirófano por los constantes comentarios que hacen sus compañeras de set, especialmente Elianis Garrido.

¿Qué dijo el gordo Ariel?

Elianis Garrido le preguntó a Ariel en pleno programa si se haría algún retoque estético: "Quiero preguntarle al gordito, ¿alguna vez has pensado en hacerte un retoquito estético? Después de lo que te hiciste hace algunos años".

El presentador no tuvo problema en reconocer que ya se ha hecho algunos retoques: "Claro, todo lo que sea posible desde la estática, desde que me vea bien, me sienta bien y no me vea diferente. Por lo menos, me hice una cosa el otro día, con la doctora Alexandra Mora. Fue algo muy natural, no se nota nada".

Si bien es un tema personal, Elianis quería saber qué procedimiento se había hecho: "Esta chiquita sí es chismosa, oye. Me puse algo aquí, que me ayudara con la papadita, me puse aquí [en la nariz] para que me ayudara con la puntita, que me estirara aquí [en los ojos] un poquitito. Nada más, muy natural, para que pudiera gesticular".

Ante la insistencia de su compañera, terminó diciendo que se va a hacer algún procedimiento para que no se note su caída del cabello, dado que ella lo molesta demasiado: "Próximamente, creo que voy a hacerme algo, por culpa tuya, fíjate. Por hacerme ‘bullying’ al aire me voy a hacer algo en el pelo. Me hiciste sentir calvo".