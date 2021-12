Presentadora Carolina Cruz respondió a pregunta de quién es el papá de Salvador

Carolina Cruz ya es una de las modelos y presentadoras más famosas de Colombia, lo que le ha significado una gran suma de seguidores en redes sociales y que varios de los aspectos de su vida sean centro de atención con frecuencia.

Sin duda, desde el nacimiento de Salvador, su segundo hijo, la presentadora ha sido centro de atención y muchas de las preguntas que le hacen a través de sus redes tengan que ver con él, además de su relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien muchos aseguran que atraviesa una crisis amorosa.

Esta vez, Cruz abrió un espacio en su cuenta de Instagram para resolver inquietudes de los internautas. La primera incógnita que recibió, estuvo relacionada a la salud de Salvador, pues le cuestionaron si el bebé tenía secuelas después de padecer torticolis gestacional.

“Gracias a Dios ninguna, creo que más consentimiento de lo normal, pero de resto nada”, fue lo que dijo la presentadora al respecto.

No obstante, lo que llamó la atención fue la reacción de Carolina cuando le preguntaron si Lincoln Palomeque era el papá de su hijo menor, pues aunque no dijo ni una palabra, dejó en claro cuál era la respuesta. "La verdad ese tipo de preguntas o de afirmaciones de un tiempo para acá me generan muchísima gracia", fue lo único que dijo después de su reacción.

Finalmente, la también empresaria aclaró que no piensa radicarse en Estados Unidos, aunque sí viajará a festejar Navidad en dicho país. A su vez, agregó que actualmente no está entre sus planes contraer matrimonio.

