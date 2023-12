Irregularidades en talleres mecánicos de Bogotá denunciados por Zahira Benavides

Zahira Benavides ha cosechado sus triunfos profesionales con mucho esfuerzo, pues la presentadora inició en el mundo del modelaje a temprana edad, a los 15 años, posteriormente se convirtió en Miss Táchira.

Su camino profesional tuvo que detenerse un poco por los fuertes problemas de salud que tuvo Benavides, pues la presentadora tuvo anorexia y bulimia. Por fortuna, su salud mejoró y hoy en día se encuentra viviendo un gran presente.

Benavides concedió una entrevista al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo Colombia’, allí reveló como fue víctima de una conocida modalidad de estafa y detalló las irregularidades que se manejan en algunos talleres mecánicos de Bogotá.

“Yo iba en mi carro y de repente me pinche, luego alguien que iba en moto me dice: ‘Estás pinchada’ y yo dije: ‘No puede ser’. De repente me dice, aquí adelante está el montallantas y dije: ‘Me la volvieron a hacer’ indicó Zahira.

Esta modalidad ha sido denunciada por diferentes celebridades en la capital, y tiene a muchos ciudadanos preocupados por su seguridad y la de sus autos, ya que se presume que las personas que pinchan los carros son aliadas de los talleres mecánicos cercanos al supuesto accidente.